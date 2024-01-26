Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Января
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.91 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Южная Корея будет брать казахстанцев на работу: появились подробности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Южная Корея будет брать казахстанцев на работу: появились подробности
Фото:depositphotos.com / VictorJiang
Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал подробности о том, когда и как казахстанцы смогут поехать в Южную Корею на заработки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК Ертаев сообщил, что сейчас министерство ведет переговоры с корейской стороной. Предварительно известно, что прежде чем выезжать в Южную Корею, казахстанцы должны будут пройти обучение.

"Создание центра тестирования планируется в Алматы на базе центра тестирования Казахского национального университета имени аль-Фараби. Данное учреждение обеспечено необходимой материально-технической базой, учебными аудиториями, современным компьютерным оборудованием до 500 посадочных мест. Обучение казахстанцев планируется проводить уже на базе многопрофильного колледжа города Конаева. То есть перед выездом в Южную Корею будет обучение", - пояснил Ертаев.


По словам чиновника, на территории колледжа расположено специально оборудованное помещение для проживания обучающихся. Одним из требований является прохождение медицинского осмотра. Он будет проводиться в городской больнице Конаева.

Реализация данного проекта позволит нашим гражданам легально работать на территории Южной Кореи до трех лет с гарантией защиты их социальных и трудовых прав.

"Свои предложения мы направили в Республику Корея. На следующей неделе у нас пройдут технические переговоры. В целом алгоритм такой: наши предложения будут рассматриваться заинтересованными органами Кореи, после этого это выносится, по их процедуре, на общее рассмотрение, и Казахстан должен включиться в перечень стран, которые будут экспортировать трудящихся в Республику Корея. Всего на сегодня к этой системе присоединены 16 стран, мы заявились, заявляются и другие. Предполагаем, что в течение года этот вопрос должен быть решен. Точные сроки назвать не могу, это решает корейская сторона, но работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле министерства", - добавил Аскарбек Ертаев.


Также председатель Комитета по миграции рассказал о требованиях к кандидатам, которые желают работать в Южной Корее:

"Пройти курсы корейского языка, быть готовыми повысить свою квалификацию по тем специальностям, по которым корейские работодатели запрашивают. Никаких других (требований. - Прим.) по семейным обстоятельствам и так далее нет. Но есть рекомендации возрастные - чтобы до пенсионного возраста, и есть требование по медосмотрам - чтобы человек, который желает работать, был здоров".


Отметим, что заработки в Южной Корее уже несколько лет остаются привлекательными для казахстанцев. В феврале 2023 года МИД сообщил, что в Стране утренней свежести остается около 7-8 тысяч нелегально работающих наших соотечественников. Тогда же корреспондент Tengrinews.kz побеседовала с казахстанцами, работающими в Корее, узнала об особенностях их графика, а также о том, сколько необходимо трудиться, чтобы зарабатывать миллион тенге и более.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика