Южная Корея будет брать казахстанцев на работу: появились подробности

"Создание центра тестирования планируется в Алматы на базе центра тестирования Казахского национального университета имени аль-Фараби. Данное учреждение обеспечено необходимой материально-технической базой, учебными аудиториями, современным компьютерным оборудованием до 500 посадочных мест. Обучение казахстанцев планируется проводить уже на базе многопрофильного колледжа города Конаева. То есть перед выездом в Южную Корею будет обучение", - пояснил Ертаев.

"Свои предложения мы направили в Республику Корея. На следующей неделе у нас пройдут технические переговоры. В целом алгоритм такой: наши предложения будут рассматриваться заинтересованными органами Кореи, после этого это выносится, по их процедуре, на общее рассмотрение, и Казахстан должен включиться в перечень стран, которые будут экспортировать трудящихся в Республику Корея. Всего на сегодня к этой системе присоединены 16 стран, мы заявились, заявляются и другие. Предполагаем, что в течение года этот вопрос должен быть решен. Точные сроки назвать не могу, это решает корейская сторона, но работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле министерства", - добавил Аскарбек Ертаев.

"Пройти курсы корейского языка, быть готовыми повысить свою квалификацию по тем специальностям, по которым корейские работодатели запрашивают. Никаких других (требований. - Прим.) по семейным обстоятельствам и так далее нет. Но есть рекомендации возрастные - чтобы до пенсионного возраста, и есть требование по медосмотрам - чтобы человек, который желает работать, был здоров".

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал подробности о том, когда и как казахстанцы смогут поехать в Южную Корею на заработки, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге СЦК Ертаев сообщил, что сейчас министерство ведет переговоры с корейской стороной. Предварительно известно, что прежде чем выезжать в Южную Корею, казахстанцы должны будут пройти обучение.По словам чиновника, на территории колледжа расположено специально оборудованное помещение для проживания обучающихся. Одним из требований является прохождение медицинского осмотра. Он будет проводиться в городской больнице Конаева.Реализация данного проекта позволит нашим гражданам легально работать на территории Южной Кореи до трех лет с гарантией защиты их социальных и трудовых прав.Также председатель Комитета по миграции рассказал о требованиях к кандидатам, которые желают работать в Южной Корее:Отметим, что заработки в Южной Корее уже несколько лет остаются привлекательными для казахстанцев. В феврале 2023 года МИД сообщил, что в Стране утренней свежести остается около 7-8 тысяч нелегально работающих наших соотечественников. Тогда же корреспондент Tengrinews.kz побеседовала с казахстанцами, работающими в Корее, узнала об особенностях их графика, а также о том, сколько необходимо трудиться, чтобы зарабатывать миллион тенге и более.