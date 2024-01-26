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Кремль опроверг сообщения о готовности России пустить Украину в НАТО

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Кремль опроверг сообщения о готовности России пустить Украину в НАТО
Фото: pixabay
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в западных и российских СМИ публикации о том, что Кремль готов к мирным переговорам с Киевом и даже откажется от требования о нейтральном статусе Украины, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило российское государственное информагентство ТАСС 26 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг публикации, появившиеся в американском издании Bloomberg и ряде других СМИ. В этих материалах говорилось, что Россия якобы готова отказаться от требований о нейтральном статусе Украины и даже позволить ей вступить в НАТО при условии сохранения за собой уже контролируемых российской армией украинских территорий.

"Это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", – заявил Песков.


Bloomberg и некоторые другие СМИ утверждали, что РФ по неофициальным каналам сообщила американским властям о готовности к мирным переговорам с Украиной. В этих материалах говорилось, что Москва готова поступиться частью своих требований, в том числе позволить Украине вступить в НАТО. Американские чиновники, по данным СМИ, отнеслись к этой информации скептически.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:17
Эхо Беловежской пущи ещё не раз прокатится по просторам бывшего Союза. Осетия, Абхазия, Карабах...теперь Украина

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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