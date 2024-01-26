Техрегламент о безопасности игрушек изменили в странах ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в технический регламент «О безопасности игрушек». Изменения подготовлены Комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.



Документ предусматривает установление в техрегламенте схем и процедур сертификации игрушек на основе типовых схем, утвержденных решением совета комиссии № 44.



Учтена практика применения указанного техрегламента, нормы техрегламента приведены в соответствие с Договором о Союзе. Помимо подробно изложенных процедур сертификации, изменения устанавливают методы идентификации игрушек и способы ее проведения, порядок действий заявителя и органа по сертификации при внесении изменений в конструкцию игрушек или технологию их производства.



Также предусмотрено хранение комплекта документов по сертификации в электронном виде и обязательный перевод иностранных документов, а также использование в течение года результатов испытаний для последующих партий аналогичной продукции, что улучшит условия ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС.



Реализация изменений гарантирует применение единых процедур оценки соответствия, установленных на основе типовых схем, и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС.