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Техрегламент о безопасности игрушек изменили в странах ЕАЭС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Техрегламент о безопасности игрушек изменили в странах ЕАЭС
Фото: pixabay.com
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в технический регламент «О безопасности игрушек». Изменения подготовлены Комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Документ предусматривает установление в техрегламенте схем и процедур сертификации игрушек на основе типовых схем, утвержденных решением совета комиссии № 44.

Учтена практика применения указанного техрегламента, нормы техрегламента приведены в соответствие с Договором о Союзе. Помимо подробно изложенных процедур сертификации, изменения устанавливают методы идентификации игрушек и способы ее проведения, порядок действий заявителя и органа по сертификации при внесении изменений в конструкцию игрушек или технологию их производства.

Также предусмотрено хранение комплекта документов по сертификации в электронном виде и обязательный перевод иностранных документов, а также использование в течение года результатов испытаний для последующих партий аналогичной продукции, что улучшит условия ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС.

Реализация изменений гарантирует применение единых процедур оценки соответствия, установленных на основе типовых схем, и сопоставимость результатов проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС.


Источник: Kazinform
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