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Употребление кефира на ночь может привести к неизлечимому заболеванию - эндокринолог

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Употребление кефира на ночь может привести к неизлечимому заболеванию - эндокринолог
©️ depositphotos.com
Медики десятилетиями рекомендовали пациентам употреблять на ночь кисломолочные продукты, однако последние научные исследования показали, что это было ошибкой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, передает Tengri Life.

Специалисты полагали, что кефир, ряженка или простокваша могут быть прекрасным вечерним перекусом, поскольку благотворно влияют на кишечник и отличаются низкой калорийностью.

"Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном - всего лишь миф", - отметила Павлова.


По словам эндокринолога, введение в научный оборот таких понятий, как гликемический и инсулиновый индекс, заставило медиков иначе взглянуть на свойства кисломолочных изделий.

"Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать", - пояснила Павлова.


Таким образом, регулярное употребление кисломолочных продуктов на ночь может стать одним из факторов риска развития диабета. Причем этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани, когда на дворе "век эпидемии ожирения", предупредила специалист.


Источник: Тengrinews.kz
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