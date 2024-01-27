Употребление кефира на ночь может привести к неизлечимому заболеванию - эндокринолог

"Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном - всего лишь миф", - отметила Павлова.

"Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и довольный идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать", - пояснила Павлова.