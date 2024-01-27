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ООН уволила сотрудников, предположительно, причастных к октябрьскому теракту в Израиле

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 15:04
ООН уволила сотрудников, предположительно, причастных к октябрьскому теракту в Израиле
Фото: pixabay
Агентство ООН по оказанию помощи в секторе Газа заявило, что Израиль обвинил некоторых его сотрудников в причастности к терактам 7 октября 2023 года. Их контракты уже расторгнуты, сообщает Zakon.kz.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что израильские власти предоставили агентству информацию, утверждающую, что несколько его сотрудников участвовали в нападении ХАМАСа на юг Израиля, пишет CNN.

По факту предполагаемой причастности сотрудников начато расследование, и причастные к этому будут привлечены к ответственности, "в том числе в рамках уголовного преследования", добавил Лаццарини. Генеральный комиссар заявил, что принял такое решение, чтобы защитить возможности агентства по доставке гуманитарной помощи.

После обвинений в адрес БАПОР Госдепартамент США объявил, что "временно приостановил дополнительное финансирование" агентства – шаг, который высоко оценил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы "подчеркнуть необходимость тщательного и быстрого расследования этого вопроса", заявил в пятницу официальный представитель Госдепартамента Мэтт Миллер.

В пятницу, 26 января, суд ООН постановил принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа Израилем. При этом в решении суда не говорится о полном прекращении огня.


Источник: Zakon.kz
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