Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Января
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 487.7 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 18:38
Ученые из Перу опубликовали отчет о "мумиях инопланетян"
Фото: скриншот видео/Twitter/ KanekoaTheGreat
Ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет об экспертизе останков тел из пустыни Наска, которые некоторые уфологи считали мумиями инопланетян, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, исследование тел подтвердило наличие в них нечеловеческих элементов, а конкретно – фрагментов мелких животных.

Специалисты сделали рентген тел и выявили, что голова одного из них соответствовала черепу млекопитающего, а некоторые кости принадлежали птицам. У одного из взятых образцов из-за строения создавалось впечатление беременности. Его снимок показал наличие в теле простого камня.

Как отметил сотрудник института Флавио Эстрада Морено, кости "мумий" напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур.

Отмечается, что никаких признаков инопланетной жизни в останках не обнаружили. Зато были замечены признаки нарушения законов в связи с тем, что костные части доиспанского периода являются музейными экспонатами. Так, в результате экспертизы было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе.

Ранее сообщалось, что найденные в Перу похожие на пришельцев фигуры оказались куклами.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика