Штат Техас отказался подчиняться Белому дому? Что происходит в США

Ранее власти американского штата Техас перекрыли границу с Мексикой, что привело к стычкам национальной гвардии и представителей федеральных властей. Первые хотят прекратить поток мигрантов, из-за которых страдает местное население, вторые требуют подчиняться закону.

В штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.

Власти штата Техас в США для борьбы с нелегальной миграцией еще в 2023 году возвели у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация президента США Джо Байдена пожаловалась в Верховный суд, который 5 голосами против 4 постановил снять ограждение, но власти штата выступают решительно против решения суда и Белого дома, передает Tengrinews.kz со ссылкой на американские СМИ.Губернатор штата Техс Грег Эббот в качестве причины установления колючей проволоки объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, "поскольку власти страны не справляются с охраной границы".Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными. В то время как власти штата заявили, что администрация Джо Байдена "пытается подорвать конституционное право штата на самооборону".Ситуация обострилась в начале января, когда власти штата внезапно запретили агентам федерального пограничного патруля США входить и патрулировать общественные места в приграничном городе Игл-Пасс, сообщает CBS News. В течение трех недель федеральное правительство и Техас спорили из-за парка Шелби в Игл-Пассе, который когда-то был оживленной зоной для нелегальных пересечений границы мигрантами.На этой неделе Верховный суд США 5 голосами против 4 постановил, что агенты пограничного патруля могут перерезать колючую проволоку. Министерство внутренней безопасности, которое курирует пограничный патруль, дало генеральному прокурору Техаса Кену Пакстону срок до пятницы, чтобы он мог сообщить, что штат уступит и позволит федеральным агентам находиться в парке Шелби. Однако в пятницу губернатор штата Кен Пакстон отклонил требования суда и Белого дома предоставить сотрудникам федеральной пограничной службы полный доступ к границе с Мексикой.В парке Шелби техасские гвардейцы устанавливают барьеры, чтобы воспрепятствовать проходу мигрантов, надеющихся нелегально проникнуть в США, и приказывают им вернуться в Мексику через Рио-Гранде. Департамент общественной безопасности Техаса также недавно начал арестовывать некоторых взрослых мигрантов, которые входят в парк, обвиняя их в незаконном проникновении на территорию штата.Демократы все активнее требуют от Байдена федерализовать Нацгвардию Техаса - поставить ее под свой контроль и отвести от границы. С другой стороны, уже 25 республиканских штатов публично поддержали Техас в борьбе с нелегальными мигрантами и Вашингтоном, который, по их словам, "отказывается охранять границу США", сообщает Edaily. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм объявила о готовности поставить в Техас колючую проволоку для заграждений.