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В Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибший

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 15:14
В Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибший
Кадр из видео
Вооруженное нападение было совершено на церковь Санта-Мария в стамбульском районе Сарыер в день воскресной службы, сообщает Zakon.kz.

В результате нападения погиб гражданин, присутствовавший на воскресной мессе, пишет турецкое издание politikyol.

Gazeteduvar сообщаeт, что раненных много.


Источники в полиции, с которыми связалось издание, сообщили, что в результате нападения пока не обнаружено никаких следов терроризма и что основное внимание уделяется инциденту, нарушающему общественный порядок.

На место происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад.

Другие подробности выясняются.





Источник: zakon.kz
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