В Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибший

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Sarıyer'de Kiliseye Silahlı Saldırı! Bir Kişi Hayatını Kaybetti! Olay Yerinden Görüntüler...https://t.co/05ggKGPaLV pic.twitter.com/kP48muOhBl— Halk TV (@halktvcomtr) January 28, 2024
Sarıyer'de kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Olay yerinden ilk görüntüler. Pokis ve ambulans ekipleri görünüyor.— İstanbul'da Havadis (@isthavadis34) January 28, 2024
Detaylar gelecek#Sarıyer #kilise pic.twitter.com/y0tvEr3cs3
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