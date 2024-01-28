В Стамбуле совершено нападение на прихожан католической церкви: есть погибший

Sarıyer'de kiliseye ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Olay yerinden ilk görüntüler. Pokis ve ambulans ekipleri görünüyor.



Detaylar gelecek#Sarıyer #kilise pic.twitter.com/y0tvEr3cs3