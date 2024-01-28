Украинские чиновники украли $40 млн, предназначенных на закупку оружия для войны с Россией

Силовики утверждают, что данное расследование началось еще в августе 2022 года, когда чиновники подписали контракт на поставку артиллерийских снарядов на сумму 1,5 млрд гривен ($39,6 млн) с оружейной фирмой «Львовский арсенал».

Однако товар так и не был доставлен, а вместо этого деньги были отправлены на различные счета в Украине и на Балканах, утверждают следователи.

Сотрудники украинской оружейной компании вместе с чиновниками министерства обороны страны присвоили почти $40 млн, предназначенных для покупки 100 тыс. минометных снарядов для войны с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на службу безопасности Украины.По данным издания, в СБУ сообщили, что предъявлены обвинения пяти подозреваемым, один из которых задержан при попытке пересечь украинскую границу. Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.После получения оплаты сотрудники компании должны были перевести средства зарегистрированному за границей бизнесу, который затем доставил бы боеприпасы в Украину.Сообщается, что в настоящий момент средства уже арестованы и будут возвращены в оборонный бюджет страны.В конце прошлого года в правительстве США конгрессмены не смогли договориться о бюджете из-за споров о финансовой помощи Украине, из-за чего мог случиться шатдаун. Тогда Байден утвердил временный бюджет США, в который помощь Украине также не вошла.24 января 2024 года сообщалось, что администрация Байдена намерена обеспечить Киеву бюджетную поддержку в размере $11,8 млрд в рамках запроса на дополнительное финансирование. Однако пока Конгресс не принял окончательное решение об основном пакете финансовой поддержки Украины.