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ЛАДА.kz » Новости Мира

Более 20 казахстанских аэропортов могут передать под управление европейских инвесторов

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 18:25
Более 20 казахстанских аэропортов могут передать под управление европейских инвесторов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстан готов передать порядка 20 аэропортов страны под управление европейских инвесторов. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев на форуме в Брюсселе, подробнее на Tengritravel.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр транспорта Марат Карабаев в Брюсселе выступил на открытии инвестиционного форума "Global Gateway" по развитию устойчивых транспортных коридоров между Евросоюзом и Центральной Азией. Именно там и была озвучена данная информация.

"Мы готовы передать европейским инвесторам под управление остальные 22 аэропорта Казахстана, которые реально станут транзитным хабом между Азией и Европой", - цитирует пресс-служба слова министра Марата Карабаева.


К слову, министр транспорта Марат Карабаев в Брюсселе также встретился с заместителем премьер-министра - министром транспорта Бельгии Жоржем Гилькине. Во время встречи обсуждены вопросы по расширению транспортных коридоров между Европой и Казахстаном, а также развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере транспорта.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:52
Можно и передать под управление европейских инвесторов.
НО прописать условия, чтобы эти инвесторы вкладывали деньги и в развитие наших аэропортов.
А не только повышали цены для увеличения личной прибыли.
Кстати, государство не будет сильно этому противиться: чем больше прибыль, тем больше заплатят налогов в бюджет.
А пострадает, как обычно, народ.
 
 

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