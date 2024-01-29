Более 20 казахстанских аэропортов могут передать под управление европейских инвесторов

"Мы готовы передать европейским инвесторам под управление остальные 22 аэропорта Казахстана, которые реально станут транзитным хабом между Азией и Европой", - цитирует пресс-служба слова министра Марата Карабаева.

Казахстан готов передать порядка 20 аэропортов страны под управление европейских инвесторов. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев на форуме в Брюсселе, подробнее на Tengritravel.kz.Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр транспорта Марат Карабаев в Брюсселе выступил на открытии инвестиционного форума "Global Gateway" по развитию устойчивых транспортных коридоров между Евросоюзом и Центральной Азией. Именно там и была озвучена данная информация.К слову, министр транспорта Марат Карабаев в Брюсселе также встретился с заместителем премьер-министра - министром транспорта Бельгии Жоржем Гилькине. Во время встречи обсуждены вопросы по расширению транспортных коридоров между Европой и Казахстаном, а также развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере транспорта.