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Автомобили должны стать роскошью – президент Узбекистана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Автомобили должны стать роскошью – президент Узбекистана
Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по проблеме дорожных пробок на улицах Ташкента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, Шавкат Мирзиёев отметил, что дорожное движение в Ташкенте становится большой проблемой. На некоторых улицах в будние дни средний трафик составляет 7−9 баллов, иногда доходит до 10 баллов, а на ряде улиц наблюдается двойная нагрузка. В результате в час пик дорога до места назначения занимает в два раза больше времени.


В этой связи вице-премьеру Ачилбаю Раматову, Министерству транспорта и хокимияту Ташкента поручено подготовить системные предложения по решению проблемы.

- Все руководители, отвечающие за градостроительство и дорожное движение, должны сделать своим главным принципом девиз «Город для пешеходов». При этом общественный транспорт должен иметь всесторонний приоритет, а автомобили должны стать роскошью, - сказал Шавкат Мирзиёев.



Источник: inform.kz
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