Казахского скакуна Кабирхана оценивают в 20 млн долларов



Поклонники со всего мира с нетерпением ждут самой гонки G1 и ночи блеска, гламура и настоящих скачек. Подвиг Кабирхана также стал вирусным в социальных сетях, - пишет Essential Sports.



«Возможно, это лучшая лошадь, которая бегает милю с четвертью, которую я когда-либо тренировал», - сказал Уотсон изданию. «Посмотрим, что владельцы захотят делать дальше, но я рад, что он у нас в конюшне. Я рад за нашу команду, Пэт и, конечно же, за всех в Казахстане».



После того, как скакун Кабирхан выиграл первогруппные скачки Al Maktoum Challenge и теперь эксперты оценивают его стоимость в 20 млн долларов, сообщает ИА El.kzВ соцсетях появились сообщения о том, что стоимость Кабирхана значительно выросла после победы в первогруппной скачке.Сейчас жеребец примет участие в чемпионате мира, который пройдет 30 марта в Дубае. А его выступление зарубежные эксперты называют вирусным и предрекают коню огромный успех.Как отмечает обозреватель конь, появившийся на свет в Кентукки, принадлежащий Казахстану и обученный в России, начала свое путь в 2022 году на грунтовой дороге Алматинского ипподрома в Алматы в Казахстане.Тренер не может смотреть без улыбкиА вот другое американское издание отмечает, что у Кабирхана была большая группа поддержки. И цитируют слова тренера.А Пэт Доббс - жокей заявил, что победа была важна для всех, особенно для тренера.Другое издание Bloodhorse отмечает, что Кабирхан заставил говорить в конном спорте о Казахстане.К слову, как отмечают любители лошадей, такой лошади нет даже в России, потому что едва появляются достойный скакун, хозяин его продает.Ранее хозяин Тлек Муханбеткалиев отклонил предложение в миллион долларов по продаже коня. Однако, теперь предложения будут еще более щедрыми.Отметим также, что за отца Кабирхана - Калифорния Хрома на заре карьеры предлагали 6 млн долларов. И хозяева - два партнера отклонили его, заявив, что мечту не продают.Похож на отцаА вот другое издание TDN Europe пишет, что Кабирхан пугающе похож на отца - Калифорнию Хрома. Он тоже каштановый и с белым пятном на переносице.Также они отмечают, что Кабирхан выиграл 9 гонок практически без призовых в России и Казахстане. И вдруг ворвался в мировую элиту.Издание также отмечает, что Кабирхан был продан в сентябре 2021 года в Кентукки. Мать Кабирхана - Литл Эмили обошлась его владельцу в 85 тысяч долларов, тогда как жеребенок был продан всего за 12 тысяч.