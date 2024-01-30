Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Января
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.98 KZT
  • €1 = 487.01 KZT
  • 1 RUB = 5.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Казахского скакуна Кабирхана оценивают в 20 млн долларов

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Казахского скакуна Кабирхана оценивают в 20 млн долларов
Фото с сайта el.kz
После того, как скакун Кабирхан выиграл первогруппные скачки Al Maktoum Challenge и теперь эксперты оценивают его стоимость в 20 млн долларов, сообщает ИА El.kz

В соцсетях появились сообщения о том, что стоимость Кабирхана значительно выросла после победы в первогруппной скачке.

Сейчас жеребец примет участие в чемпионате мира, который пройдет 30 марта в Дубае. А его выступление зарубежные эксперты называют вирусным и предрекают коню огромный успех.

О чем еще пишет зарубежная пресса?

Поклонники со всего мира с нетерпением ждут самой гонки G1 и ночи блеска, гламура и настоящих скачек. Подвиг Кабирхана также стал вирусным в социальных сетях, - пишет Essential Sports.

Как отмечает обозреватель конь, появившийся на свет в Кентукки, принадлежащий Казахстану и обученный в России, начала свое путь в 2022 году на грунтовой дороге Алматинского ипподрома в Алматы в Казахстане.
Тренер не может смотреть без улыбки

А вот другое американское издание отмечает, что у Кабирхана была большая группа поддержки. И цитируют слова тренера.

«Возможно, это лучшая лошадь, которая бегает милю с четвертью, которую я когда-либо тренировал», - сказал Уотсон изданию. «Посмотрим, что владельцы захотят делать дальше, но я рад, что он у нас в конюшне. Я рад за нашу команду, Пэт и, конечно же, за всех в Казахстане».

А Пэт Доббс - жокей заявил, что победа была важна для всех, особенно для тренера.

Другое издание Bloodhorse отмечает, что Кабирхан заставил говорить в конном спорте о Казахстане.

К слову, как отмечают любители лошадей, такой лошади нет даже в России, потому что едва появляются достойный скакун, хозяин его продает.

Ранее хозяин Тлек Муханбеткалиев отклонил предложение в миллион долларов по продаже коня. Однако, теперь предложения будут еще более щедрыми.

Отметим также, что за отца Кабирхана - Калифорния Хрома на заре карьеры предлагали 6 млн долларов. И хозяева - два партнера отклонили его, заявив, что мечту не продают.
Похож на отца

А вот другое издание TDN Europe пишет, что Кабирхан пугающе похож на отца - Калифорнию Хрома. Он тоже каштановый и с белым пятном на переносице.

Также они отмечают, что Кабирхан выиграл 9 гонок практически без призовых в России и Казахстане. И вдруг ворвался в мировую элиту.

Издание также отмечает, что Кабирхан был продан в сентябре 2021 года в Кентукки. Мать Кабирхана - Литл Эмили обошлась его владельцу в 85 тысяч долларов, тогда как жеребенок был продан всего за 12 тысяч.


Источник: ratel.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика