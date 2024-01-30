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Назван самый богатый человек в мире. И это не Илон Маск

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Назван самый богатый человек в мире. И это не Илон Маск
Фото: pexels.com
Предприниматель Илон Маск сдает позицию лидера в списке самых состоятельных людей мира. Как пишут аналитики, столь скорые изменения в подобных рейтингах говорят о том, насколько непредсказуем и изменчив сегодняшний рынок. О том, кому теперь принадлежит престижный статус, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Euronews.

Бернар Арно, глава компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy – Прим.ред), стал самым богатым человеком в мире. Согласно рейтингу миллиардеров Forbes "Real-Time Billionaires List", состояние бизнесмена из Франции оценивается в 207,6 миллиарда долларов. Что касается Илона Маска, то на сегодня у него насчитывается 204,7 миллиарда долларов.

Как пишет издание, на прошлой неделе всего за один день к капиталу Арно прибавилось 22,7 миллиарда долларов. Вероятно, именно этот рост позволил ему вырваться вперед Маска.

Более того, последние 2 года компания LVMH занимает успешную и устойчивую позицию на рынке. Значительный доход LVMH приносит сектор селективной розничной торговли. Крупную прибыль компании приносят также сеть магазинов Sephora и международные галереи эксклюзивных изделий DFS.


Источник: tengrinews.kz
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