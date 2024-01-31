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На лице написано: как по одному виду понять, что перед вами — алкоголик

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 07:34
На лице написано: как по одному виду понять, что перед вами — алкоголик
Фото: depositphotos.com
Кажется, мы прекрасно знаем, что алкоголика в толпе можно заметить издалека. У него сизый нос, красная кожа и мешки под глазами. Но вместе с этим есть и другие признаки, которые с головой выдадут крепкого любителя спиртных напитков. И эти изменения заметны только специалистам. В день рождения водки мы решили спросить у врачей, как же всё-таки теряет лицо человек, пристрастившийся к алкоголю.

Состояние кожи и волос

Первое, что выдает любителя выпить, — состояние его кожи. Всё дело в том, что спиртное обезвоживает организм, рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.

— Этиловый спирт вызывает мочегонный эффект и способствует потере жидкости. В результате кожа становится сухой, дряблой и тусклой, формируются морщины, — отмечает Александра Филева.

Александра Филева — врач-дерматовенеролог, косметолог, организатор здравоохранения, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». В 2012 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». В 2015 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «косметология», в 2016 году — профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Имеет многолетний клинический опыт работы во взрослой и детской дерматологии.

Скажется злоупотребление алкоголем и на состоянии волос: как рассказала врач-нарколог Марина Калюжная, волосы пьющего человека сильно выпадают и теряют цвет.

— Спирт — яд и растворитель, разрушающий клетки, сбивающий механизмы обмена веществ, вымывающий полезные нутриенты из организма. Кровоснабжение волосяных луковиц также страдает, поэтому они не получают достаточно питания, становятся тусклыми и выпадают, — заявила Марина Калюжная.


Марина Калюжная, врач-нарколог, главный врач медицинского стационара «Гармония». Окончила Читинскую медицинскую академию в 2009 году, прошла интернатуру по психиатрии, а также специализацию по наркологии.

Отеки и мешки под глазами

Глаза могут сказать о многом, в том числе и о том, что человек любит выпить. Понять это можно по ярко выраженным мешкам под глазами, рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Зудилова.

— Если простое употребление алкоголя обезвоживает кожу из-за усиленной работы печени и почек, то регулярное злоупотребление приводит к нарушению работы почек. Результат — мешки под глазами, — заявила Светлана Зудилова.

Светлана Зудилова, врач-дерматовенеролог, главный врач ГБУЗ ЯО «Областной кожно-венерологический диспансер». Окончила Ярославский медицинский институт в 1990 году. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «дерматовенерология» и первую квалификационную категорию по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

Также из-за алкоголя под глазами появляются отеки. По словам Александры Филевой, из-за расширения сосудов под воздействием алкоголя к мягким тканям приливает больше крови, и в межклеточное пространство попадает больше жидкости.

— Это особенно заметно вокруг глаз, где кожа тонкая и чувствительная, а капилляры мелкие и хрупкие, — отмечает Александра Филева.


Нос и губы

От регулярных походов в бар меняется внешний вид у носа и губ: по словам Светланы Зудиловой, из-за употребления спиртного углубляется верхняя часть складки между носом и верхней губой, а нижняя часть, наоборот, сглаживается. В итоге у любителя выпить ноздри оказываются расширены, а губы становятся толще и менее сжаты.

О том, что спиртное деформирует нос и губы, также рассказала врач-нарколог Марина Калюжная:

— Из-за постоянного скопления лишней жидкости в организме губы и нос алкоголика становятся отечными и увеличиваются в размерах, — заявила Марина Калюжная. — Создается впечатление, будто человека покусали пчелы.


Нарколог также отметила, что у алкоголиков часто возникает ринофима — на носу появляются своего рода наросты, деформирующие лицо.

Цвет лица

Спиртное также влияет и на цвет кожи. Но тут главное не перепутать черты выпившего человека и хронического алкоголика. Например, даже в кино нередко показывают, что яркий румянец говорит о недавнем застолье. Розоватый цвет появляется, потому что алкоголь расширяет сосуды. Но у хронических пьяниц цвет лица меняется иначе, заявила Светлана Зудилова.

— При злоупотреблении спиртным кровообращение нарушается, в крови склеиваются красные кровяные тельца, и клетки кожи начинают испытывать недостаток кислорода, — отмечает врач. — Со временем лицо становится фиолетово-красным.


Если запойный образ жизни продолжается давно, то капилляры начинают закупориваться сгустками красных кровяных телец и рваться — в результате на лице появляется фиолетовая сосудистая сеточка. Чаще всего такой симптом хорошо виден на носу, где число капилляров особенно велико.

А еще по лицу можно понять, что хронический алкоголик долгое время не пил — как рассказала Марина Калюжная, слишком бледный и землистый цвет кожи выдает человека, который вынужденно завязал с любимой привычкой.

Выражение лица и мимика

Не щадит алкоголь и выражение лица. По словам Светланы Зудиловой, из-за неврологических изменений некоторые мышцы остаются всегда расслабленными, а другие — напротив, пребывают в тонусе.

— Характерный признак такого лица — напряжение лба при вялой расслабленности большинства остальных лицевых мышц, за счет чего лицо приобретает вытянутый вид, — отмечает врач.


Искажается у алкоголиков и мимика: нарушение нейронных связей приводит к потере точности движений лица, особенно это заметно, когда сильно пьющий человек пытается улыбнуться или поднять бровь, заявила Александра Филева.

— Могут появиться неконтролируемые движения: дрожание век или губ, непроизвольные быстрые, повторяющиеся движения, такие как моргание, или даже спазмы лица, — рассказала Александра Филева.

С годами ситуация с мимикой у алкоголиков становится всё хуже — в результате лицо становится менее выразительным, как будто застывшим.

Речь идет только о запойных алкоголиках?

Совсем не обязательно. Изменения во внешности можно заметить и на лицах обычных людей, которые исправно ходят на работу и выполняют все свои социальные роли, но любят иногда пропустить бокальчик-другой, считает Александра Филева.

— Негативное влияние оказывают не только крепкие, но и слабоалкогольные напитки, такие как вино или пиво, употребляемые чаще чем 1–2 раза в неделю, — ответила Александра Филева.

Можно ли восстановить лицо?

Многие из черт «лица алкоголика» обратимы — но процесс восстановления зависит от того, насколько алкоголь успел повредить организм, заявила Александра Филева.

— После прекращения употребления алкоголя отеки и другие видимые признаки могут начать уменьшаться, однако процесс индивидуальный: у кого-то первые улучшения будут заметны уже через несколько дней, кому-то на восстановление понадобятся месяцы, — отметила врач-дерматовенеролог. — Некоторые изменения необратимы. Например, невозможно полностью восстановить капиллярную сетку или поврежденные нервные волокна.


Чтобы процесс восстановления лица прошел быстрее, врач советует следить за здоровьем организма, разнообразно питаться, заниматься спортом и хорошо высыпаться. В некоторых случаях стоит обратиться к дерматологам и косметологам, чтобы улучшить внешний вид. Но главное — отказаться от алкоголя.


Источник: chita.ru
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