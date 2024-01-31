На лице написано: как по одному виду понять, что перед вами — алкоголик

— Этиловый спирт вызывает мочегонный эффект и способствует потере жидкости. В результате кожа становится сухой, дряблой и тусклой, формируются морщины, — отмечает Александра Филева.



— Спирт — яд и растворитель, разрушающий клетки, сбивающий механизмы обмена веществ, вымывающий полезные нутриенты из организма. Кровоснабжение волосяных луковиц также страдает, поэтому они не получают достаточно питания, становятся тусклыми и выпадают, — заявила Марина Калюжная.

— Если простое употребление алкоголя обезвоживает кожу из-за усиленной работы печени и почек, то регулярное злоупотребление приводит к нарушению работы почек. Результат — мешки под глазами, — заявила Светлана Зудилова.



— Это особенно заметно вокруг глаз, где кожа тонкая и чувствительная, а капилляры мелкие и хрупкие, — отмечает Александра Филева.

— Из-за постоянного скопления лишней жидкости в организме губы и нос алкоголика становятся отечными и увеличиваются в размерах, — заявила Марина Калюжная. — Создается впечатление, будто человека покусали пчелы.

— При злоупотреблении спиртным кровообращение нарушается, в крови склеиваются красные кровяные тельца, и клетки кожи начинают испытывать недостаток кислорода, — отмечает врач. — Со временем лицо становится фиолетово-красным.

— Характерный признак такого лица — напряжение лба при вялой расслабленности большинства остальных лицевых мышц, за счет чего лицо приобретает вытянутый вид, — отмечает врач.

— Могут появиться неконтролируемые движения: дрожание век или губ, непроизвольные быстрые, повторяющиеся движения, такие как моргание, или даже спазмы лица, — рассказала Александра Филева.



— Негативное влияние оказывают не только крепкие, но и слабоалкогольные напитки, такие как вино или пиво, употребляемые чаще чем 1–2 раза в неделю, — ответила Александра Филева.



— После прекращения употребления алкоголя отеки и другие видимые признаки могут начать уменьшаться, однако процесс индивидуальный: у кого-то первые улучшения будут заметны уже через несколько дней, кому-то на восстановление понадобятся месяцы, — отметила врач-дерматовенеролог. — Некоторые изменения необратимы. Например, невозможно полностью восстановить капиллярную сетку или поврежденные нервные волокна.

Кажется, мы прекрасно знаем, что алкоголика в толпе можно заметить издалека. У него сизый нос, красная кожа и мешки под глазами. Но вместе с этим есть и другие признаки, которые с головой выдадут крепкого любителя спиртных напитков. И эти изменения заметны только специалистам. В день рождения водки мы решили спросить у врачей, как же всё-таки теряет лицо человек, пристрастившийся к алкоголю.Первое, что выдает любителя выпить, — состояние его кожи. Всё дело в том, что спиртное обезвоживает организм, рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева.Скажется злоупотребление алкоголем и на состоянии волос: как рассказала врач-нарколог Марина Калюжная, волосы пьющего человека сильно выпадают и теряют цвет.Глаза могут сказать о многом, в том числе и о том, что человек любит выпить. Понять это можно по ярко выраженным мешкам под глазами, рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Зудилова.Также из-за алкоголя под глазами появляются отеки. По словам Александры Филевой, из-за расширения сосудов под воздействием алкоголя к мягким тканям приливает больше крови, и в межклеточное пространство попадает больше жидкости.От регулярных походов в бар меняется внешний вид у носа и губ: по словам Светланы Зудиловой, из-за употребления спиртного углубляется верхняя часть складки между носом и верхней губой, а нижняя часть, наоборот, сглаживается. В итоге у любителя выпить ноздри оказываются расширены, а губы становятся толще и менее сжаты.О том, что спиртное деформирует нос и губы, также рассказала врач-нарколог Марина Калюжная:Нарколог также отметила, что у алкоголиков часто возникает ринофима — на носу появляются своего рода наросты, деформирующие лицо.Спиртное также влияет и на цвет кожи. Но тут главное не перепутать черты выпившего человека и хронического алкоголика. Например, даже в кино нередко показывают, что яркий румянец говорит о недавнем застолье. Розоватый цвет появляется, потому что алкоголь расширяет сосуды. Но у хронических пьяниц цвет лица меняется иначе, заявила Светлана Зудилова.Если запойный образ жизни продолжается давно, то капилляры начинают закупориваться сгустками красных кровяных телец и рваться — в результате на лице появляется фиолетовая сосудистая сеточка. Чаще всего такой симптом хорошо виден на носу, где число капилляров особенно велико.А еще по лицу можно понять, что хронический алкоголик долгое время не пил — как рассказала Марина Калюжная, слишком бледный и землистый цвет кожи выдает человека, который вынужденно завязал с любимой привычкой.Не щадит алкоголь и выражение лица. По словам Светланы Зудиловой, из-за неврологических изменений некоторые мышцы остаются всегда расслабленными, а другие — напротив, пребывают в тонусе.Искажается у алкоголиков и мимика: нарушение нейронных связей приводит к потере точности движений лица, особенно это заметно, когда сильно пьющий человек пытается улыбнуться или поднять бровь, заявила Александра Филева.С годами ситуация с мимикой у алкоголиков становится всё хуже — в результате лицо становится менее выразительным, как будто застывшим.Совсем не обязательно. Изменения во внешности можно заметить и на лицах обычных людей, которые исправно ходят на работу и выполняют все свои социальные роли, но любят иногда пропустить бокальчик-другой, считает Александра Филева.Многие из черт «лица алкоголика» обратимы — но процесс восстановления зависит от того, насколько алкоголь успел повредить организм, заявила Александра Филева.Чтобы процесс восстановления лица прошел быстрее, врач советует следить за здоровьем организма, разнообразно питаться, заниматься спортом и хорошо высыпаться. В некоторых случаях стоит обратиться к дерматологам и косметологам, чтобы улучшить внешний вид. Но главное — отказаться от алкоголя.