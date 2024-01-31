Алматинку назвали моделью года в США



"У меня прекрасное сообщество в виде моих подписчиков в соцсетях. Они меня поддерживают. Например, когда я только начинала карьеру модели и переехала в США, подписчики прислали огромный список агентств в Лос-Анджелесе. Это моя первая награда, и то, что я получила ее в Лос-Анджелесе, не случайность", – делится она.

Казахстанка Кристина Менисов стала "Моделью года" по версии National Social Media Award, подробнее рассказывает Tengri Life.Ежегодно мероприятие проводится в Лондоне, Лос-Анджелесе и Дубае, где пользователи сети выбирают выдающихся инфлюенсеров, артистов и лучшие бренды. Так, алматинка забрала главную награду в своей профессиональной сфере, став лучшей моделью.Напомним, что девушка участвует не только в показах известных брендов, но и позирует для глянцевых журналов. Ранее Кристина появилась на обложках таких журналов, как Vogue, Marie Claire, Elle.Кристина отмечает, что в ее категории за звание боролись 5 кандидаток. Голосование прошло в социальных сетях, в которых были представлены подиумные и карьерные достижения девушек.К слову, премия от National Social Media Award – это третья международная победа Кристины. Ранее девушка стала моделью года по версии журнала Glamour Bulgaria и Fashion TV Russia Model Of the 2023