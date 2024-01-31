«Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя братскими странами», – считают в мажилисе.





30 дней смогут находиться граждане Казахстана и Узбекистана на территории двух стран, передает КазТАГ.Депутаты мажилиса 31 января приняли закон о ратификации протокола с изменениями в межправительственное соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года. Соглашение было ратифицировано Законом Республики Казахстан 15 января 2002 года.Таким образом Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.Протокол о внесении изменений в Соглашение совершен 22 декабря 2022 года в городе Ташкенте. Узбекская сторона ратифицировала его 25 апреля 2023 года.