В Махачкале застрелили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева

Магомедрасулу Мутаеву было 20 лет. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По предварительным данным, парень поджидал бойца около дома на улице Гапцахской и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Предполагаемым мотивом является месть. Мутаев с друзьями якобы около месяца назад избили Надырхана и всячески издевались над ним.

В центре Махачкалы прямо у подъезда дома в спортсмена Магомеда Мутаева восемь раз выстрелили из пистолета, сообщает Zakon.kzПо информации SHOT полиция разыскивают 18-летнего Надырхана К. из села Коркмаскалы.Сейчас подозреваемого разыскивают сотрудники полиции.