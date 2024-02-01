Страшное нападение в Лондоне: девять человек облили кислотой

Нападение произошло около 19:30 по местному времени 31 января. По словам очевидцев, целью атаки изначально стала женщина с двумя детьми – она спорила с мужчиной, вместе с которым вышла из автомобиля. В какой-то момент мужчина начал вести себя агрессивно, а затем плеснул женщине в лицо кислотой и начал избивать ребенка. Брызги кислоты попали на детей, а также прохожих и полицейских, которые пытались успокоить нападавшего.

Полиция Великобритании расследует жестокое нападение, совершенное в Лондоне: неизвестный облил кислотой девять человек, в том числе двух детей. Преступник сбежал, к его поискам подключили вертолет, сообщает Zakon.kz.Как сообщает Sky News 1 февраля, в районе Клэпхем на юго-западе Лондона неизвестный преступник облил кислотой девять человек. Пострадали двое детей, их мать, три офицера полиции и трое прохожих.За медицинской помощью обратились девять человек. Из них троих госпитализировали, пятерых доставили в травматологический центр, одному оказали первую помощь на месте. Сейчас криминалисты изучают вещество, которое использовал преступник.Силы лондонской полиции бросили на розыск нападавшего, которому удалось сбежать с места преступления. Сейчас преступника ищут по всей британской столице, к поискам подключили вертолет.