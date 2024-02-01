Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Страшное нападение в Лондоне: девять человек облили кислотой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Страшное нападение в Лондоне: девять человек облили кислотой
Фото из открытых источников
Полиция Великобритании расследует жестокое нападение, совершенное в Лондоне: неизвестный облил кислотой девять человек, в том числе двух детей. Преступник сбежал, к его поискам подключили вертолет, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 1 февраля, в районе Клэпхем на юго-западе Лондона неизвестный преступник облил кислотой девять человек. Пострадали двое детей, их мать, три офицера полиции и трое прохожих.

Нападение произошло около 19:30 по местному времени 31 января. По словам очевидцев, целью атаки изначально стала женщина с двумя детьми – она спорила с мужчиной, вместе с которым вышла из автомобиля. В какой-то момент мужчина начал вести себя агрессивно, а затем плеснул женщине в лицо кислотой и начал избивать ребенка. Брызги кислоты попали на детей, а также прохожих и полицейских, которые пытались успокоить нападавшего.


За медицинской помощью обратились девять человек. Из них троих госпитализировали, пятерых доставили в травматологический центр, одному оказали первую помощь на месте. Сейчас криминалисты изучают вещество, которое использовал преступник.

Силы лондонской полиции бросили на розыск нападавшего, которому удалось сбежать с места преступления. Сейчас преступника ищут по всей британской столице, к поискам подключили вертолет.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика