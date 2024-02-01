Перенести 29 февраля на 31 июня для "дополнительного дня лета" предлагает активист

"Каждые четыре года мы все получаем дополнительный день жизни благодаря системе високосных лет. Но зачем нужен дополнительный день в холодном и темном феврале, когда можно было бы иметь дополнительный день в июне?" - обосновал он свою петицию.

"Зачем иметь дополнительный день зимой, если вместо этого можно иметь дополнительный день летом в високосный год? Пожалуйста, подпишите мою петицию о переносе с 29 февраля на 31 июня. Времени не так много", – написал он.

Забавная петиция призывает жителей северного полушария проголосовать за то, чтобы перенести 29 февраля на 31 июня. Подобный перенос позволит получить "дополнительный день лета". Инициатором подобных изменений выступил Кристофер Сноуден – руководитель отдела экономики образа жизни Института экономики. Подробнее рассказывает Tengritravel.kz со ссылкой на TourProm.При этом в Twitter/X он призвал подписать петицию как можно скорее, потому что 29 февраля уже недалеко.Однако, судя по всему, сторонников получить дополнительный летний день не так уж и много. Петиция пока набрала не больше 100 подписей.