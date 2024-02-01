Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Февраля
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.74 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Перенести 29 февраля на 31 июня для "дополнительного дня лета" предлагает активист

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Перенести 29 февраля на 31 июня для "дополнительного дня лета" предлагает активист
Фото из открытых источников
Забавная петиция призывает жителей северного полушария проголосовать за то, чтобы перенести 29 февраля на 31 июня. Подобный перенос позволит получить "дополнительный день лета". Инициатором подобных изменений выступил Кристофер Сноуден – руководитель отдела экономики образа жизни Института экономики. Подробнее рассказывает Tengritravel.kz со ссылкой на TourProm.

"Каждые четыре года мы все получаем дополнительный день жизни благодаря системе високосных лет. Но зачем нужен дополнительный день в холодном и темном феврале, когда можно было бы иметь дополнительный день в июне?" - обосновал он свою петицию.


При этом в Twitter/X он призвал подписать петицию как можно скорее, потому что 29 февраля уже недалеко.

"Зачем иметь дополнительный день зимой, если вместо этого можно иметь дополнительный день летом в високосный год? Пожалуйста, подпишите мою петицию о переносе с 29 февраля на 31 июня. Времени не так много", – написал он.


Однако, судя по всему, сторонников получить дополнительный летний день не так уж и много. Петиция пока набрала не больше 100 подписей.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
KEWA (Посетители) Сегодня, 11:00
О его нужно срочно приглашать к нам в Казахстан. У нас много последнее время развелось его единомышленников. Что только не меняют, то время переводят, то начало и конец учебного года, то каникулы. Бедные дети у же не знают когда ходить в школу , а может уже учеба закончилась. Уже пора менять зиму с летом или весну с осенью. Кто ЗА??
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика