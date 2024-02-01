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«Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 13:42
«Это связано с беспрецедентным давлением США». Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям из-за давления США

Некоторые турецкие банки стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам, которые хотят завести карточку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией.

Стало известно, что финансовые организации страны резко начали прекращать обработку платежей из России с начала 2024 года. Отмечается, что эти расчеты все еще заморожены. При этом один из собеседников издания пояснил, что счета российским компаниям закрывали еще в 2022 году, но тенденция начала усугубляться в конце 2023 года после указа президента США Джо Байдена от 22 декабря. Известно, что он позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России.

В Турции эту тенденцию объяснили давлением со стороны США

Источник в банковском секторе страны пояснил, что такие меры связаны с санкциями США.

- Да, такие примеры имеются. Это связано с давлением США, беспрецедентным давлением, - сообщил источник РИА Новости в банковском секторе Турции.

На данный момент уже остановлено обслуживание корпоративных клиентов с корнями из России вне зависимости от страны регистрации, уточнил консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей Искандер Миргалимов.

Он пояснил, что компаниям РФ начали рекомендовать завершить операции с турецкими банками и закрыть счета. Это касается в первую очередь бизнеса, который использовал Турцию как транзитную страну для расчетов и поставок, а также нефтегазовых трейдеров.

Денежные переводы между странами практически остановились с 1 января

Турецкие банки начали отказываться от работы с российскими из-за страха введения санкций со стороны США против них, отмечалось еще 17 января. Имелся в виду как разрыв корреспондентских отношений, так и приостановка обработки платежей без формального закрытия договоров. При этом говорилось об исключениях в лице «дочерних иностранных банков в России».

Издание Ekonomim сообщало, что денежные переводы между странами практически остановились еще с 1 января, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли.

Проверки в отношении российских клиентов наблюдаются и в других странах

Из-за риска попадания под вторичные санкции США комплексные проверки российских клиентов ужесточили и государственные банки Китая. Речь идет как минимум о двух финансовых организациях страны.

Сообщалось, что банки КНР хотят разорвать связь с клиентами из санкционного списка. Кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в другой валюте. Помимо этого, кредитные организации страны захотели усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией. Речь идет о выходцах из России и компаниях, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны. Госбанки пошли на такой шаг после объявления Минфином США о намерении использовать вторичные санкции против организаций, способствующих закупкам Россией оборудования для военной промышленности.

По аналогичному пути пошел Кипр, где крупные банки также ужесточили проверки в отношении российских клиентов. Крупнейший банки страны Bank of Cyprus начал уведомлять российских клиентов о скором закрытии их счетов еще в начале апреля прошлого года.


Источник: lenta.ru
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