Ученые назвали грибы, которые обладают противораковыми свойствами

Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии обнаружили, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликованы в Medical Sciences Forum, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.
В ходе исследования ученые изучили микроРНК предварительно собранных и высушенных белых грибов (Boletus edulis) и шампиньонов (Agaricus bisporus) с помощью анионообменной хроматографии.
Данный метод предполагает разделение веществ (их ионов и полярных молекул) в зависимости от их заряда с использованием ионообменной смолы. С помощью ионообменной хроматографии проводят качественное и количественное определение чистоты и качества реактивов, лекарственных препаратов, очистку антибиотиков и белковых соединений от примесей.
Потенциальную противораковую активность грибов этих двух видов оценили, сравнив с таковой Cantharellus cibarius (лисичек). Ранее было установлено, в что лисичках содержатся вещества, подавляющие раковые клетки.
Ученые обнаружили в микроРНК белых грибов уникальные фракции (части) BEDA и BEDB, а в шампиньонах - ABIA. Оценка их эффективности как опухолевых супрессоров показала, что ABIA способна снижать жизнеспособность раковых клеток в концентрации 50 мкг/мл. Более высокие дозировки ABIA могут активнее подавлять рак, однако они цитотоксичны для нормальных клеток. Также противораковые свойства продемонстрировала фракция BEDB.
Авторы работы отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить механизмы, лежащие в основе противоопухолевой активности грибов.
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