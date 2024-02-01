Ученые назвали грибы, которые обладают противораковыми свойствами

В ходе исследования ученые изучили микроРНК предварительно собранных и высушенных белых грибов (Boletus edulis) и шампиньонов (Agaricus bisporus) с помощью анионообменной хроматографии.

Потенциальную противораковую активность грибов этих двух видов оценили, сравнив с таковой Cantharellus cibarius (лисичек). Ранее было установлено, в что лисичках содержатся вещества, подавляющие раковые клетки.

Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии обнаружили, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликованы в Medical Sciences Forum, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.Данный метод предполагает разделение веществ (их ионов и полярных молекул) в зависимости от их заряда с использованием ионообменной смолы. С помощью ионообменной хроматографии проводят качественное и количественное определение чистоты и качества реактивов, лекарственных препаратов, очистку антибиотиков и белковых соединений от примесей.Ученые обнаружили в микроРНК белых грибов уникальные фракции (части) BEDA и BEDB, а в шампиньонах - ABIA. Оценка их эффективности как опухолевых супрессоров показала, что ABIA способна снижать жизнеспособность раковых клеток в концентрации 50 мкг/мл. Более высокие дозировки ABIA могут активнее подавлять рак, однако они цитотоксичны для нормальных клеток. Также противораковые свойства продемонстрировала фракция BEDB.Авторы работы отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить механизмы, лежащие в основе противоопухолевой активности грибов.