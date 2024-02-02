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Сенсационную находку сделали ученые в пещере на востоке Германии

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 06:59
Сенсационную находку сделали ученые в пещере на востоке Германии
Вход в пещеру Ильзенхёле. ©️ Spiegel
Международный коллектив ученых обнаружил на востоке Германии рекордно древние останки человека разумного, указывающие на то, что первые Homo sapiens проникли сюда как минимум 45 тысяч лет назад, передает Tengri Life со ссылкой на DW.

Сенсационную находку сделали в федеральной земле Тюрингия, а точнее - в пещере Ильзенхёле близ маленького города под названием Ранис. Сделанное открытие фундаментально меняет представления о прошлом.

До сих пор считалось, что человек разумный поселился в Европе около 40 тысяч лет назад, а найденные и обработанные каменные лезвия, датированные более ранним периодом, относили к неандертальцам. Теперь же ученые полагают, что орудия труда были произведены человеком разумным, который, как сейчас выяснилось, жил в Европе параллельно с неандертальцами в течение весьма долгого периода - около 10 тысяч лет.


Сенсационную находку сделали ученые в пещере на востоке Германии

Останки человека разумного из пещеры в Тюрингии


Согласно выводам ученых лейпцигского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, входящих в состав международной исследовательской группы, пещера Ильзенхёле использовалась в качестве укрытия и временного жилья и животными, и небольшими группами людей.

Вероятно, Homo sapiens перебрались в эти северные регионы в поисках пищи, поскольку здесь паслись крупные стада диких животных. Анализ зубов животных того времени показал, что в регионе преобладал очень холодный континентальный климат, а местность чем-то напоминала нынешнюю Сибирь.


Источник: Tengrinews.kz
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