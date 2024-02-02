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Экс-сотруднику ЦРУ дали 40 лет тюрьмы за публикацию секретных документов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Экс-сотруднику ЦРУ дали 40 лет тюрьмы за публикацию секретных документов
Фото: wikimedia
Суд в Нью-Йорке 1 февраля приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США к 40 годам тюрьмы за самую масштабную утечку секретных документов за всю историю американской разведки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, экс-сотрудника ЦРУ Джошуа Шульте приговорили к 40 годам заключения за крупнейший "слив" разведданных в истории американского разведывательного управления. Его обвиняли в передаче секретной информации проекту WikiLeaks.


Шульте работал компьютерным инженером в Центре киберразведки ЦРУ и разрабатывал алгоритмы, способные незаметно перехватывать информацию с компьютеров. В 2015 году у него начался конфликт с руководством из-за того, что разработку программы, которую он создавал, хотели передать стороннему подрядчику. Спустя год Шульте, чтобы отомстить ЦРУ, отправил проекту WikiLeaks исходный код и другие материалы по секретному проекту, в котором участвовал. Затем он попытался замести следы, скрыв все признаки своего проникновения в систему. Шульте уволился из ЦРУ в ноябре 2016 года, а в марте 2017-го "слитые" им данные опубликовали в WikiLeaks.


В августе 2017 года бывшего сотрудника ЦРУ арестовали по делу о распространении детской порнографии. В ходе расследования вскрылось его сотрудничество с WikiLeaks. После этого Шульте объявил американским властям "информационную войну" и уже после задержания продолжал публиковать в Сети секретные государственные документы.

"Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одно из самых дерзких и отвратительных шпионских преступлений в истории Америки. Он причинил неописуемый вред нашей национальной безопасности в своей попытке отомстить ЦРУ", – заявил федеральный прокурор Дэмьен Уильямс.


В 2022 году суд уже признал Шульте виновным в незаконном сборе и передаче информации о национальной обороне, а в 2023 году – в хранении и распространении детской порнографии. По словам прокурора Уильямса, у экс-сотрудника ЦРУ нашли "тысячи и тысячи" видео и фотографий с детским порно. Приговор ему вынесли по совокупности обвинений.

Ранее сообщалось, что в Иране гражданина Бельгии приговорили к 40 годам тюрьмы за шпионаж.


Источник: zakon.kz
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