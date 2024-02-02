Американский миллиардер решил провести первую "Олимпиаду на стероидах"

"Идея Enhanced Games состоит в том, чтобы позволить спортсменам использовать любые вещества, которые они пожелают, "открыто и честно. Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто - будь то спортивная федерация или правительство - не должны указывать", - сказал доктор Арон Д'Суза.

"Мы думаем, что это создаст условия, благодаря чему мы получим гораздо больший объем данных о спортсменах и людях, которые стремятся к самосовершенствованию с помощью науки. Эта информация будет очень полезна для определения соединений и методов лечения, способных продлить человеческую жизнь", - говорит доктор Д'Суза.

"Несправедливо, небезопасно - я просто не думаю, что это правильный способ заниматься спортом", - сказала она.

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести "Олимпиаду на стероидах" (Enhanced Games), передает Tengri Sport со ссылкой на New York Post.Питер Тиль профинансирует турнир, на котором атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. В соревнования хотят включить пять видов спорта — плавание, гимнастику, тяжелую и легкую атлетику, единоборства.По задумке, участие в соревнованиях могут принять действующие и бывшие спортсмены, а также любители. На данным момент более 900 спортсменов изъявили желания принять участие в Олимпиаде нового формата.Также, по словам доктора, "Олимпиада на стероидах", где спортсмены смогут улучшить свои результаты при помощи различных добавок, позволит исследователям получить представление о том, какие технологии могут повысить продолжительность жизни и отсрочить старение.Отмечается, что в настоящее время основатели Enhanced Games ведут переговоры с несколькими городами-организаторами имеющими необходимую инфраструктуру. Ожидается, что первая "Олимпиада на стероидах", пройдет уже в середине следующего года.Однако не все отнеслись к идее подобной Олимпиады положительно. Например, член российского антидопингового комитета Григорий Родченков, назвал ее опасной для здоровья и спорта.Похожего мнения придерживается бывшая олимпийская чемпионка Анна Мирес.