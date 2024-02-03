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Енот обесточил часть города в Канаде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:33
Енот обесточил часть города в Канаде
Фото: freepik
Енот "вступил в контакт с оборудованием" на станции в центре Торонто, погрузив часть города во тьму. Отключение электроэнергии также временно нарушило работу ключевой линии метро и привело к отключению воды, сообщает Zakon.kz.

Пожарная служба Торонто сообщила, что из-за отключения электроэнергии некоторые жители оказались запертыми в лифтах, пишет The Guardian.

На ликвидацию аварии, которую устроил енот, потребовалось около трех часов.

Судьба одинокого енота, оставившего без электричества почти 7000 человек во втором городе Канады, остается неизвестной.

А кажущаяся неутомимая природа енотов, процветающих среди хаоса городской тяжелой работы, влюбила в себя половину жителей города, которые призвали сделать енота официальным талисманом Торонто. Другая половина жителей, согласно опросу, хотят их усыпить.

Несмотря на небоскребы и забитые улицы, город по-прежнему является домом для поразительно большого количества видов, большинство из которых живут безнаказанно и не обращают внимания на миллионы людей, живущих среди них.


Источник: Zakon.kz
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