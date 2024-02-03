Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Февраля
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.24 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Взрыв на ТЭЦ в Бишкеке: признаков теракта нет, заявили в Генпрокуратуре
Фото: wikimedia
Генеральная прокуратура Кыргызстана по факту происшествия на ТЭЦ в Бишкеке возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что 2 февраля 2024 года примерно в 03:00 из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ города Бишкек произошел взрыв оборудования.

"В результате произошедшего 5 работников с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и предприятия города Бишкек и причинен ущерб в особо крупном размере государству", – говорится в сообщении.


Также отмечается, что по данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 45 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций"), 317 ("Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов") и 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики. Расследование дела поручено ГКНБ Кыргызской Республики.

"В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются", – подчеркнули в ведомстве.


Ранее МЧС Кыргызстана заявил, что рассматривает версию о том, что причиной аварии на ТЭЦ в Бишкеке могла стать диверсия.

В ночь на 2 февраля в Бишкеке произошел взрыв на ТЭЦ. Пострадали пять человек, они попали в больницу с тяжелыми ожогами. Во многих жилых домах столицы Кыргызстана после аварии нет отопления. Школы и детские сады Бишкека перевели на онлайн-обучение. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в экстренном порядке прервал визит в Алматы и отправился в Бишкек, чтобы принять участие в совещании в Администрации президента. Аварию планируют устранить за два-три дня.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика