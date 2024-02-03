Назван легкий способ избавиться от неприятного запаха из холодильника

"Полки и стенки техники нужно протереть лимонным раствором – одну столовую ложку лимонной кислоты необходимо растворить в полулитре теплой воды. Средство отлично дезинфицирует и устраняет запахи", - дали совет хозяйкам специалисты.

Неприятный запах из холодильника - довольно-таки распространенная проблема. Иногда избавиться от него не помогает даже многократное мытье. Однако есть несколько простых лайфхаков, способных устранить проблему, рассказывает Tengri Life.По информации портала Вelnovosti, чтобы убрать запах из холодильника, для начала нужно перебрать его содержимое и избавиться от испортившихся продуктов, разморозить, помыть, а затем использовать одну маленькую хитрость.Если после обработки запах все равно чувствуется, то на полки можно положить продукты, которые их впитывают. Это могут быть корочки от апельсина и лимона, молотый кофе, ломтики хлеба. Также можно поставить чашки с пищевой содой или измельченными таблетками активированного угля.