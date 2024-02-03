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Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник"

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник"
Кадр из фильма "Хищник"
Американский актер, звезда серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на менеджера артиста, рассказывает Tengri Life.

Актер скончался во сне в четверг, 1 февраля. Причины смерти не уточняются.

Карл Уэзерс наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов "Рокки", Джорджа Диллона в "Хищнике", Чаббса Петерсона в фильмах "Счастливчик Гилмор" и "Никки, дьявол-младший", а также исполнением роли вымышленной версии самого себя в комедийном сериале "Замедленное развитие".

Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник"

Кадр из фильма "Рокки".


Свою первую номинацию на премию "Эмми" Уэзерс получил в 2021 году за сериал "Мандалорец", в котором сыграл Грифа Каргу в девяти эпизодах трех сезонов. Уэзерс также являлся режиссером 12 и 20 эпизодов спин-оффа "Звездных войн".


Источник: Тengrinews.kz
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