Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник"

Кадр из фильма "Рокки".

Американский актер, звезда серии фильмов "Рокки" Карл Уэзерс умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на менеджера артиста, рассказывает Tengri Life.Актер скончался во сне в четверг, 1 февраля. Причины смерти не уточняются.Карл Уэзерс наиболее известен ролями Аполло Крида в серии фильмов "Рокки", Джорджа Диллона в "Хищнике", Чаббса Петерсона в фильмах "Счастливчик Гилмор" и "Никки, дьявол-младший", а также исполнением роли вымышленной версии самого себя в комедийном сериале "Замедленное развитие".Свою первую номинацию на премию "Эмми" Уэзерс получил в 2021 году за сериал "Мандалорец", в котором сыграл Грифа Каргу в девяти эпизодах трех сезонов. Уэзерс также являлся режиссером 12 и 20 эпизодов спин-оффа "Звездных войн".