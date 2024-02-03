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Про Жириновского снимут биографический фильм

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Про Жириновского снимут биографический фильм
Фото: Instagram/zhirinovskiy
Либерал-демократическая партия России снимет полнометражный биографический фильм про своего основателя – Владимира Жириновского, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил нынешний глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, раскроет для молодого поколения его жизненный путь. Уверен, фильм о жизни Жириновского, о его становлении как политика станет очень популярным", – сказал Слуцкий.


По его словам, сейчас прорабатывается сценарий, идет подбор актеров.

По данным Telegram-канала "Новости кинопроизводства", картина будет называться "Жириновский. Взлет". Режиссером может выступить Александр Баранов, работавший над картинами "Игла", "Елки-2" и "Громовы".

Возможно, съемки коснутся и Алматы – город, в котором родился и вырос российский политик.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.


Источник: Zakon.kz
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