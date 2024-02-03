Врач назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли

"Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости", - подчеркнул онкоуролог.

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указал на два продукта, которые на самом деле не нужны организму, но то и дело присутствуют на столе, передает Tengri Life со ссылкой на rg.ru.По мнению специалиста, самой вредной едой являются чипсы и копченые колбасные изделия - в них больше всего канцерогенов. В этом списке чуть ниже располагаются соль и сахар. Онкоуролог отметил, что они не менее вредны, чем та же копченая колбаса. Однако полностью исключить сахар и соль - невозможно. Поэтому важно следить за количеством соленого и сладкого в рационе.Также для снижения риска развития рака следует пить как можно больше чистой воды. Это также будет хорошей профилактикой мочекаменной болезни.Гадзиян также отметил, что для нейронов головного мозга наиболее опасен крепкий алкоголь. А для снижения риска развития простатита и аденомы следует вести более подвижный образ жизни. Также необходимо следить за собственным весом, так как лишние килограммы могут оказать плохое воздействие на гормональный фон и суставы.