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Врач назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Врач назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли
©️ depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указал на два продукта, которые на самом деле не нужны организму, но то и дело присутствуют на столе, передает Tengri Life со ссылкой на rg.ru.

По мнению специалиста, самой вредной едой являются чипсы и копченые колбасные изделия - в них больше всего канцерогенов. В этом списке чуть ниже располагаются соль и сахар. Онкоуролог отметил, что они не менее вредны, чем та же копченая колбаса. Однако полностью исключить сахар и соль - невозможно. Поэтому важно следить за количеством соленого и сладкого в рационе.

Также для снижения риска развития рака следует пить как можно больше чистой воды. Это также будет хорошей профилактикой мочекаменной болезни.

"Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости", - подчеркнул онкоуролог.


Гадзиян также отметил, что для нейронов головного мозга наиболее опасен крепкий алкоголь. А для снижения риска развития простатита и аденомы следует вести более подвижный образ жизни. Также необходимо следить за собственным весом, так как лишние килограммы могут оказать плохое воздействие на гормональный фон и суставы.


Источник: Тengrinews.kz
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