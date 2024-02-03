Врач назвал два продукта на столе, которые опаснее даже сахара и соли

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян указал на два продукта, которые на самом деле не нужны организму, но то и дело присутствуют на столе, передает Tengri Life со ссылкой на rg.ru.
По мнению специалиста, самой вредной едой являются чипсы и копченые колбасные изделия - в них больше всего канцерогенов. В этом списке чуть ниже располагаются соль и сахар. Онкоуролог отметил, что они не менее вредны, чем та же копченая колбаса. Однако полностью исключить сахар и соль - невозможно. Поэтому важно следить за количеством соленого и сладкого в рационе.
Также для снижения риска развития рака следует пить как можно больше чистой воды. Это также будет хорошей профилактикой мочекаменной болезни.
"Камнеобразование сильно увеличивает потребление натрия, поэтому советую уменьшить количество соли в рационе. Кроме того, нужно ограничить употребление мяса, пить больше жидкости", - подчеркнул онкоуролог.
Гадзиян также отметил, что для нейронов головного мозга наиболее опасен крепкий алкоголь. А для снижения риска развития простатита и аденомы следует вести более подвижный образ жизни. Также необходимо следить за собственным весом, так как лишние килограммы могут оказать плохое воздействие на гормональный фон и суставы.
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