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Стало известно, когда откроют Нотр-Дам

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Стало известно, когда откроют Нотр-Дам
Фото: wikipedia
График торжественного открытия Нотр-Дама в декабре был объявлен в субботу в пастырском письме архиепископа Парижского монсеньора, сообщает Zakon.kz.

Согласно письму, открытие знаменитого парижского собора продлится с 8 декабря 2024 года по 8 июня 2025 года.

В этот период пройдут различные торжества с участием французских и иностранных представителей духовенства.

За две недели до открытия здания в декабре на улицах Парижа пройдет большая процессия, сопровождающая возвращение статуи Нотр-Дама.

Собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года, из-за которого обрушилась верхняя часть достопримечательности, включая ее знаменитый шпиль.


Источник: Zakon.kz
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