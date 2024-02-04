Космонавт побил мировой рекорд по пребыванию в космосе

59-летний Кононенко побил рекорд, находясь на Международной космической станции (МКС), где он пребывает с сентября 2023 года. Ожидается, что 5 июня он достигнет отметки в 1000 дней пребывания в космосе. Об этом сообщило российское космическое агентство "Роскосмос".

"Я летаю в космос, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды", - заявил Кононенко.

Космонавт из России Олег Кононенко провел на орбите более 878 суток за пять полетов, установив новый мировой рекорд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.По словам представителей Роскосмоса, Кононенко побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, установленный в воскресенье утром.МКС - один из немногих оставшихся международных проектов, в которых США продолжают тесно сотрудничать с Россией, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. В декабре прошлого года Роскосмос объявил о продлении программы перекрестных полетов с NASA на МКС до 2025 года.