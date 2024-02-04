Космонавт побил мировой рекорд по пребыванию в космосе

Космонавт из России Олег Кононенко провел на орбите более 878 суток за пять полетов, установив новый мировой рекорд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
59-летний Кононенко побил рекорд, находясь на Международной космической станции (МКС), где он пребывает с сентября 2023 года. Ожидается, что 5 июня он достигнет отметки в 1000 дней пребывания в космосе. Об этом сообщило российское космическое агентство "Роскосмос".
"Я летаю в космос, чтобы заниматься своим любимым делом, а не ставить рекорды", - заявил Кононенко.
По словам представителей Роскосмоса, Кононенко побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, установленный в воскресенье утром.
МКС - один из немногих оставшихся международных проектов, в которых США продолжают тесно сотрудничать с Россией, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. В декабре прошлого года Роскосмос объявил о продлении программы перекрестных полетов с NASA на МКС до 2025 года.
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