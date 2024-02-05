Что делать, если мешает лень – лайфхаки от психолога

- Жамиля Азимбековна, если человек хочет бросить все дела и поваляться на диване перед телевизором, и при этом его терзают угрызения совести от сознания невыполненных дел, а преодолеть себя нет никакой возможности. Что делать с этим?

- Как же победить лень и стать более активным и продуктивным?

- Часто люди, которые ленятся, ссылаются на отвлекающие факторы.

Наконец, будьте добры к самому себе. Никогда не забывайте, что лень - это не порок, а всего лишь человеческая черта, присущая каждому индивидууму в той или иной мере. Не стоит себя винить или критиковать за то, что вы иногда ленитесь. Главное, чтобы это не мешало вам жить полноценной и счастливой жизнью. Помните, что вы можете победить лень, если будете следовать своим целям, планировать свое время, награждать себя за успехи, избавляться от отвлекающих факторов и быть добрее к себе. Удачи в достижении этих целей!

Никто не застрахован от такого человеческого качества, как лень. Кто-то преодолевает это состояние и быстро включается в работу, а для кого-то это непреодолимый барьер, ворох не сделанных дел и чувство разочарования в самом себе. Как это преодолеть, в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал жамбылский психолог, преподаватель Таразского регионального университета имени Мухаммеда-Хайдара Дулати Жамиля Исмаилова.- Прежде всего, хочу заметить, что иногда - заметьте, иногда! - полениться даже полезно. Значит, организм просто устал, и ему надо дать отдохнуть, но непродолжительное время. Отдохнув, чтобы не было «выгорания», вы сможете работать гораздо продуктивнее.Бывает и такой вариант, когда человек на подсознательном уровне намеренно оттягивает момент выполнения поставленной задачи, высвобождая себе время на отдых и откладывая на последний момент свою работу. Складывается впечатление, что он ленится, но это не так. Это может быть индивидуальная психологическая особенность данной личности. Чтобы быстро и продуктивно выполнить задачу, такому человеку необходим не размеренный ритм жизни, а определенный стресс — в данном случае цейтнот времени. Тогда усиливается его мозговая деятельность, и человек быстро решает поставленную задачу.Что касается классической лени, то это такое состояние, когда человек не хочет или не может сделать то, что ему самому в данный момент нужно или полезно. Лень может очень мешать достижению целей, развитию личности, улучшению качества жизни.- Здесь есть несколько путей:Определите свои приоритеты и цели. Чтобы преодолеть лень, важно знать, зачем вы делаете то или иное действие.Поставьте себе конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные и ограниченные по времени цели. Например, не просто «хочу похудеть», а «хочу сбросить пять килограммов за два месяца, а для этого я буду соблюдать режим здорового питания, сна и отдыха, заниматься спортом три раза в неделю». Такие цели помогут вам сфокусироваться на результате и мотивировать себя.Разбейте большие задачи на маленькие шаги. Иногда лень возникает из-за того, что задача кажется слишком сложной или объемной и ее вообще не хочется выполнять. Чтобы не терять интерес и не сдаваться, попробуйте разделить задачу на более простые и короткие этапы. Например, если вы хотите написать курсовую работу, то начните с выбора темы, потом перейдите к составлению плана, потом найдите источники, потом напишите введение и так далее по заранее составленному конкретному плану. Каждый шаг должен быть выполнимым за один день, может меньше или больше. Так вы будете видеть свой прогресс и чувствовать удовлетворение от выполненной работы.Награждайте себя за успехи. Чтобы поддерживать свою мотивацию и бороться с ленью, важно самому перед собой ценить свои собственные достижения и радоваться им. Придумайте себе небольшие награды за выполнение каждого шага или задачи. Например, если вы сделали уборку в квартире, то можете разрешить самому себе посмотреть любимый фильм, сериал или передачу. Если вы закончили сложный проект, то можете заказать себе пиццу, суши или что вы любите. Если вы прочитали сложную для восприятия книгу, то можете купить себе новую - и тому подобное. Главное, чтобы награда была приятной для вас и не противоречила вашим целям.- Необходимо избавляться от отвлекающих факторов. Лень часто связана с тем, что человеку трудно сосредоточиться на задаче и он уходит в социальные сети, игры, видео и весь этот отвлекательно-завлекательный контент, который сегодня наводняет наши гаджеты и от которого бывает трудно оторваться, но надо сделать над собой усилие. Чтобы избежать этого, попробуйте создать себе комфортные условия для работы или учебы. Наведите уют возле вашего рабочего места. Выключите или уберите подальше телефоны, компьютер, телевизор, планшеты и другие источники развлечений. Оставьте только то, что вам нужно для выполнения задачи. Задайте себе определенный временной интервал, в течение которого вы будете работать без перерывов и не отвлекаться. Например, 25 минут вы работаете, пять минут позволяете себе отдохнуть, физически размяться, подвигаться. Так вы сможете сосредоточиться на поставленной перед вами задаче и сделать ее быстрее и качественнее.