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Казахстанцы требуют отменить концерты пропагандиста Преснякова

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Казахстанцы требуют отменить концерты пропагандиста Преснякова
Фото: скриншот из видео Instagram @presnyakovvladimir
Концерты еще одного российского артиста требуют отменить в Казахстане. Поводом стала его позиция относительного военного конфликта между Россией и Украиной. Владимир Пресняков активно поддерживает действия российских властей, передает ИА «NewTimes.kz».

Петиция появилась на платформе alash.online. В названии к документу указано, что он поддерживает СВО.

«Владимир Пресняков проведет концерт 16 марта в 20.00 в самом сердце Алматы во Дворце Республики. О своих взглядах артист объявил еще в 2022 году на концерте в «Крокус Сити Холле». Там он сказал, что направит все вырученные за мероприятие деньги на помощь соотечественникам, которые участвуют в спецоперации. Также упомянул, что часто посещает больницы в Москве и Подмосковье, где проводит благотворительные выступления», - говорится в сообщении.


Авторы петиции хотят добиться отмены выступления Преснякова. Они просят уведомить новостные ресурсы, чтобы вызвать общественный резонанс и обратить внимание властей на его выступление.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вводится военное положение. Позже он сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Напомним, что это уже не первый российский артист, выступление которого требуют отменить в Казахстане. Ранее жители страны требовали отменить выступление Григория Лепса. Сразу несколько российских исполнителей, а именно Лепс, Басков и Антонов заявили, что заплатят российским военным 1 млн рублей за каждый уничтоженный в Украине танк Leopard.

Недавно на портале также появлялась петиция об отмене концерта «Уральских пельменей», комики поддерживают военный конфликт.


Источник: newtimes.kz
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