Казахстанцы требуют отменить концерты пропагандиста Преснякова

«Владимир Пресняков проведет концерт 16 марта в 20.00 в самом сердце Алматы во Дворце Республики. О своих взглядах артист объявил еще в 2022 году на концерте в «Крокус Сити Холле». Там он сказал, что направит все вырученные за мероприятие деньги на помощь соотечественникам, которые участвуют в спецоперации. Также упомянул, что часто посещает больницы в Москве и Подмосковье, где проводит благотворительные выступления», - говорится в сообщении.

Концерты еще одного российского артиста требуют отменить в Казахстане. Поводом стала его позиция относительного военного конфликта между Россией и Украиной. Владимир Пресняков активно поддерживает действия российских властей, передает ИА «NewTimes.kz».Петиция появилась на платформе alash.online . В названии к документу указано, что он поддерживает СВО.Авторы петиции хотят добиться отмены выступления Преснякова. Они просят уведомить новостные ресурсы, чтобы вызвать общественный резонанс и обратить внимание властей на его выступление.Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вводится военное положение. Позже он сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.Напомним, что это уже не первый российский артист, выступление которого требуют отменить в Казахстане. Ранее жители страны требовали отменить выступление Григория Лепса. Сразу несколько российских исполнителей, а именно Лепс, Басков и Антонов заявили, что заплатят российским военным 1 млн рублей за каждый уничтоженный в Украине танк Leopard.Недавно на портале также появлялась петиция об отмене концерта «Уральских пельменей», комики поддерживают военный конфликт.