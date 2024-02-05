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Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:34
Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов
Петр Врублевский. Кадр: ULYSMEDIA / YouTube
Бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский внесен в список экстремистов и террористов, как следует из базы данных Росфинмониторинга.

В 2022 году после видео в социальных сетях, в котором Врублевский призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.


В конце августа 2022 года Врублевский дал казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову интервью, в котором заявил, что киевский режим старается «убить как можно больше русских». Это вызвало волну возмущения среди казахстанской и российской общественности. Министерство иностранных дел Казахстана выразило Врублевскому протест.


19 октября 2022 года Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла Украины в Казахстане.


Источник: lenta.ru
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