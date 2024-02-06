В какое время суток лучше принимать важные решения

Профессор Фостер объяснил изданию University of Oxford, что именно в это время когнитивные способности и скорость реакции человека находятся на пике. Кроме того, этот временной промежуток характеризуется повышением настроения. Это значит, что принятое решение будет достаточно взвешенным и обдуманным. При обдумывании каких-либо действий вечером накопившаяся усталость может снизить результативность.

Нейробиолог Рассел Фостер из Оксфордского университета рассказал, что принимать важные решения лучше в период между 11:00 и 12:00. По его словам, выбор времени обусловлен повышением когнитивных способностей, сообщает Zakon.kz.Также ученый отметил, что указанный временной период оптимален для того, чтобы попросить об одолжении или получить ответы на давно интересующие вопросы. Это также обусловлено повышением концентрации в организме человека гормона дофамина. В связи с этим вероятность получения нужного ответа или предложения помощи возрастает.