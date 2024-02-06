Ученые рассказали, во сколько нужно завтракать

В исследовании приняли участие 103 312 взрослых добровольцев, большая часть которых (79%) были женщинами. Испытуемые рассказали о своем распорядке дня, пищевых и двигательных привычках, а также предоставили информацию о том, что они ели и пили в течение трех дней до начала исследования. Затем началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась около семи лет.

Испанские ученые провели исследование, результаты которого показали, что в идеале необходимоТакой завтрак сокращает риск развития сахарного диабета на 59%, сообщает Zakon.kz.Результаты исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE).Как выяснилось, поздний завтрак или его отсутствие может стать причиной ухудшения контроля уровней глюкозы, инсулина и липидов в организме.