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Ученые рассказали, во сколько нужно завтракать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Ученые рассказали, во сколько нужно завтракать
Фото из открытых источников
Испанские ученые провели исследование, результаты которого показали, что в идеале необходимо завтракать до 8 утра. Такой завтрак сокращает риск развития сахарного диабета на 59%, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE).

В исследовании приняли участие 103 312 взрослых добровольцев, большая часть которых (79%) были женщинами. Испытуемые рассказали о своем распорядке дня, пищевых и двигательных привычках, а также предоставили информацию о том, что они ели и пили в течение трех дней до начала исследования. Затем началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась около семи лет.


Как выяснилось, поздний завтрак или его отсутствие может стать причиной ухудшения контроля уровней глюкозы, инсулина и липидов в организме.


Источник: zakon.kz
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