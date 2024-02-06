Названы самые счастливые города мира

Самые счастливые города мира определила британская компания Institute for Quality of life, исследовавшая более сотни мест по всему земному шару, передает Tengritravel.kz.
В рейтинг вошли 200 городов. Оценка счастья базировалась на таких факторах, как политическая система, образование, экология, транспорт, экономика и другие критерии. Лидером стал датский Орхус, за которым следуют Амстердам в Нидерландах и Берген в Норвегии.
"Город счастливых людей всегда будет означать разное для разных людей. Для пятилетнего ребенка это места для игр и возможность строить отношения с родителями в рамках совместно проведенного времени, где важна быстрая дорога домой с работы. Другие ожидания будут у студентов, работающих людей, пожилых или групп, которые по тем или иным причинам оказываются в невыгодном положении", - отметила компания.
Топ-10 счастливых городов выглядит так:
1. Орхус, Дания;
2. Амстердам, Нидерланды;
3. Берген, Норвегия;
4. Брисбен, Австралия;
5. Канберра, Австралия;
6. Эскильстуна, Швеция;
7. Женева, Швейцария;
8. Хельсинки, Финляндия;
9. Йенчепинг, Швеция;
10. Лондон, Великобритания.
В рейтинг также вошли Сингапур, который расположился на 26-м месте, Париж, занявший 40-ю строчку, Токио с 85-й позицией, Москва на 137-м месте, Стамбул на 149-й строке. Закрывают рейтинг Подгорица и Никосия.
Стоит отметить, что города из Центральной Азии в топе представлены не были.
Оставьте свой комментарий первым.