Названы самые счастливые города мира

"Город счастливых людей всегда будет означать разное для разных людей. Для пятилетнего ребенка это места для игр и возможность строить отношения с родителями в рамках совместно проведенного времени, где важна быстрая дорога домой с работы. Другие ожидания будут у студентов, работающих людей, пожилых или групп, которые по тем или иным причинам оказываются в невыгодном положении", - отметила компания.

Самые счастливые города мира определила британская компания Institute for Quality of life, исследовавшая более сотни мест по всему земному шару, передает Tengritravel.kz.В рейтинг вошли 200 городов. Оценка счастья базировалась на таких факторах, как политическая система, образование, экология, транспорт, экономика и другие критерии. Лидером стал датский Орхус, за которым следуют Амстердам в Нидерландах и Берген в Норвегии.Топ-10 счастливых городов выглядит так:1. Орхус, Дания;2. Амстердам, Нидерланды;3. Берген, Норвегия;4. Брисбен, Австралия;5. Канберра, Австралия;6. Эскильстуна, Швеция;7. Женева, Швейцария;8. Хельсинки, Финляндия;9. Йенчепинг, Швеция;10. Лондон, Великобритания.В рейтинг также вошли Сингапур, который расположился на 26-м месте, Париж, занявший 40-ю строчку, Токио с 85-й позицией, Москва на 137-м месте, Стамбул на 149-й строке. Закрывают рейтинг Подгорица и Никосия.Стоит отметить, что города из Центральной Азии в топе представлены не были.