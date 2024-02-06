Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу заочно избран арест на срок 2 месяца", – говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)", – добавили в суде.

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили). Его обвиняют по двум статьям, сообщает Zakon.kz.Также отмечено, срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.Литературоведа обвиняют по двум статьям.Акунин находится за пределами России и объявлен в международный розыск.