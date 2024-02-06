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Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:09
Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан
Фото: © Depositphotos/palinchak
Согласно новой редакции закона, белорусские силовики могут применять физическую силу и оружие против граждан, а в случае их ранения или смерти не несут ответственности.

В понедельник, 5 февраля, группа «Беларускі Гаюн» обратила внимание на изменения, внесенные Александром Лукашенко в Устав внутренней службы вооруженных сил Беларуси, которые предоставили военным право применять оружие против граждан.


В соответствии с новой редакцией 11-й статьи устава военнослужащие имеют право использовать физическую силу и оружие в отношении граждан. В случае ранения или смерти гражданина требуется немедленное уведомление прокурора и органов предварительного следствия. Однако военнослужащий не несет ответственности за причиненный вред, если применение оружия соответствует требованиям общевоинских уставов.

Ранее Лукашенко подписал поправки в закон «Об органах государственной безопасности», согласно которому работникам спецслужб позволяется применять оружие против женщин, детей и инвалидов в «случаях оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей».


Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года силовые структуры жестоко подавляли массовые протесты в Беларуси. Особенно широкий резонанс вызвали случаи убийства Романа Бондаренко, который скончался после длительного избиения силовиками, а также гибель Александра Тарайковского и Геннадия Шутова, которых застрелили во время мирных акций в Минске и Бресте.


Источник: forbes.kz
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