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Кастрюли призвали чистить при помощи яблок

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Кастрюли призвали чистить при помощи яблок
Фото: Kaleb Lovell / Unsplash
Кожура от яблок поможет очистить кухонные кастрюли до блеска. Использовать этот необычный способ устранения загрязнений призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, нужно нарезать шкурку от двух-трех плодов на мелкие кусочки, положить в кастрюлю и залить водой. Затем средство нужно довести до кипения и оставить на несколько минут, чтобы началась реакция. После кастрюлю следует помыть привычным способом.

«Такой раствор поможет избавиться от нагара. Но это не все плюсы. В итоге в кухне появится приятный яблочный аромат, который еще долго продержится в помещении», — рассказали эксперты.


Ранее специалисты посоветовали протереть полки и стенки холодильника раствором из воды и лимонной кислоты. Эксперты заверили, что это средство отлично дезинфицирует и устраняет неприятный запах.


Источник: lenta.ru
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