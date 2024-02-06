Кастрюли призвали чистить при помощи яблок

По словам специалистов, нужно нарезать шкурку от двух-трех плодов на мелкие кусочки, положить в кастрюлю и залить водой. Затем средство нужно довести до кипения и оставить на несколько минут, чтобы началась реакция. После кастрюлю следует помыть привычным способом.



«Такой раствор поможет избавиться от нагара. Но это не все плюсы. В итоге в кухне появится приятный яблочный аромат, который еще долго продержится в помещении», — рассказали эксперты.

Кожура от яблок поможет очистить кухонные кастрюли до блеска. Использовать этот необычный способ устранения загрязнений призвали эксперты издания «БелНовости».Ранее специалисты посоветовали протереть полки и стенки холодильника раствором из воды и лимонной кислоты. Эксперты заверили, что это средство отлично дезинфицирует и устраняет неприятный запах.