Скандально известный американский журналист анонсировал интервью с Путиным

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

"Ни единый западный журналист не потрудился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в конфликт, у Владимира Путина. Большинство американцев не имеют понятия о том, зачем Путин вторгся в Украину или каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голос. Это неправильно", – сказал Такер Карлсон.

