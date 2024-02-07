На популярном у казахстанцев острове вводят новый туристический налог

На Бали вводится новый туристический налог, направленный на улучшение качества обслуживания туристов, сохранение балийской культуры и повышение эффективности охраны окружающей среды, передает Tengritravel.kz.



Как сообщает eTurboNews, с 14 февраля все иностранные туристы, посещающие индонезийский остров, обязаны будут заплатить туристический налог в размере 150 000 рупий (около 5000 тенге). Эта плата распространяется не только на материковую часть Бали, но и на окружающие острова, такие как Нуса Пенида, Нуса Лембонган и Нуса Ченинган. Налог обязателен даже для туристов, прибывающих из других регионов Индонезии по суше или внутренними авиарейсами, без исключений для детей.



Оплатить налог можно заранее через сайт Love Bali, и после завершения процесса туристы получат по электронной почте билет на туристический налог. Этот электронный билет должен быть сохранен на их мобильных телефонах, так как он будет проверяться в аэропорту и морских портах Бали.



Сообщается, что введение этого налога призвано улучшить туристические услуги, сохранить балийскую культуру и усилить меры по охране окружающей среды. Такое решение было принято в свете проблем, связанных с перенаселением туристов. Отмечается, что в прошлом году Бали посетило 5,2 миллиона человек, а в этом ожидается прибытие 7 миллионов туристов.

