Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.59 KZT
  • €1 = 487.73 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

На популярном у казахстанцев острове вводят новый туристический налог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:51
На популярном у казахстанцев острове вводят новый туристический налог
Фото:depositphotos.com
На Бали вводится новый туристический налог, направленный на улучшение качества обслуживания туристов, сохранение балийской культуры и повышение эффективности охраны окружающей среды, передает Tengritravel.kz.

Как сообщает eTurboNews, с 14 февраля все иностранные туристы, посещающие индонезийский остров, обязаны будут заплатить туристический налог в размере 150 000 рупий (около 5000 тенге). Эта плата распространяется не только на материковую часть Бали, но и на окружающие острова, такие как Нуса Пенида, Нуса Лембонган и Нуса Ченинган. Налог обязателен даже для туристов, прибывающих из других регионов Индонезии по суше или внутренними авиарейсами, без исключений для детей.

Оплатить налог можно заранее через сайт Love Bali, и после завершения процесса туристы получат по электронной почте билет на туристический налог. Этот электронный билет должен быть сохранен на их мобильных телефонах, так как он будет проверяться в аэропорту и морских портах Бали.

Сообщается, что введение этого налога призвано улучшить туристические услуги, сохранить балийскую культуру и усилить меры по охране окружающей среды. Такое решение было принято в свете проблем, связанных с перенаселением туристов. Отмечается, что в прошлом году Бали посетило 5,2 миллиона человек, а в этом ожидается прибытие 7 миллионов туристов.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика