Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Февраля
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.14 KZT
  • €1 = 486.91 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

174 человека пострадали при взрыве на заводе пиротехники в Индии

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 18:19
174 человека пострадали при взрыве на заводе пиротехники в Индии
Фото: freepik.com
По меньшей мере 174 человека пострадали в результате взрыва, который произошел на подпольном заводе по производству пиротехники в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом информировало агентство PTI, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось об 11 погибших и более чем 50 пострадавших. Инцидент произошел во вторник в населенном пункте Харда.

Полиция задержала двух совладельцев завода, они подозреваются в непредумышленном убийстве. В рамках расследования задержан еще один человек, но не уточняется, как он связан с предприятием. Причины инцидента пока не установлены.

В результате взрыва были разрушены 60 расположенных поблизости домов.


Источник: Kazinform
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика