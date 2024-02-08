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Президентские выборы в Азербайджане: Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов избирателей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Президентские выборы в Азербайджане: Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов избирателей
Фото: Instagram/presidentaz
По данным ЦИК Азербайджана, Ильхам Алиев лидирует на президентских выборах с 92,0,5% голосов избирателей после обработки 55% бюллетеней, сообщает Zakon.kz.

По информации АЗЕРТАДЖ, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов объявил предварительные итоги президентских выборов.

Он отметил, что в ЦИК поступили результаты 6102 из 6537 избирательных участков (93,35 процента) по 125 избирательным округам. Панахов подчеркнул, что согласно данным протоколам, количество признанных действительными голосов составило 4 миллиона 651 тысячу 473. Данные действительные голоса распределены среди кандидатов так, как указано ниже:

-Лидирующий кандидат Алиев Ильхам Гейдар оглу получил 4 миллиона 281 тысячу 625 голосов (92,05);
-Алиев Фуад Агаси оглу – 24 тысячи 799 голосов (0,53 процента);
-Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу – 81 тысяча 799 голосов (1,76 процента);
-Мусаев Эльшад Наби оглу – 31 тысяча 33 голоса (0,67 процента);
-Мустафа Фазиль Газанфар оглу – 92 тысячи 980 голосов (2 процента);
-Нуруллаев Рази Гуламали оглу – 37 тысяч 386 голосов (0,80 процента);
-Орудж Захид Магеррам оглу – 101 тысяча 851 голос (2,19 процента).

Ранее сообщалось, что Алиев лидирует на досрочных выборах президента в Азербайджане.


Источник: Zakon.kz
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