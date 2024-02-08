Режим ЧС объявили в Рио-де-Жанейро из-за эпидемии опасной болезни

"Всего за месяц в 2024-м мы уже зафиксировали более половины от всего количества случаев заболевания, которые зарегистрировали за весь прошлый год. Это вызывает серьезные опасения", – прокомментировал Даниэль Соранц, секретарь по вопросам здравоохранения муниципалитета Рио-де-Жанейро.

В бразильском Рио-де-Жанейро, где вот-вот должен начаться знаменитый карнавал, ввели режим ЧС из-за эпидемии лихорадки денге, сообщает Zakon.kz.Как сообщает CNN 8 февраля, в бразильском Рио-де-Жанейро на этой неделе объявили режим ЧС медицинского характера из-за эпидемии лихорадки денге. При этом уже в пятницу 9 февраля в городе должен начаться знаменитый карнавал.Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс объявил, что вводит чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение лихорадки, которую переносят москиты. Лихорадка денге (она же "костоломная лихорадка") чаще всего проходит в легкой форме. Однако в 25% случаев она сопровождается тяжелыми симптомами, иногда переходит в тяжелую форму и может привести к смерти.Заболеваемость денге в Бразилии растет: в 2024 году только в Рио-де-Жанейро зарегистрировали 11,2 тыс. случаев заражения этой лихорадкой, тогда как за весь 2023 год в городе было 23 тыс. заболевших. В целом по стране с начала года денге заболели уже 365 тыс. человек – в четыре раза больше, чем за первые пять недель 2023-го. Умерли 40 заболевших.Чтобы предотвратить распространение болезни, в городе откроют десять специальных центров. По данным бразильского министерства здравоохранения, ситуацию усложняет рекордно жаркая погода и высокий уровень осадков, из-за которого количество переносящих лихорадку комаров резко выросло.В 2023 году Бразилия стала первой страной, где приняли решение о массовой вакцинации населения от лихорадки денге. 3,2 млн человек планируют привить от денге в течение 2024 года, начиная с группы риска – детей 10-14 лет.