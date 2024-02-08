70 чиновников Нью-Йорка арестовали по обвинению в коррупции

Арестованы десятки работников и подрядчиков Управления жилищного строительства Нью-Йорка (New York City Housing Authority-NYCHA). Это одна из крупнейших в истории департамента юстиции кампаний по борьбе с коррупцией, передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC New York
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70 человек обвиняют в связи с различными предполагаемыми схемами коррупции и откатов на объектах NYCHA. По таким обвинениям предусмотрено максимальное наказание в виде 10 и 20 лет лишения свободы.
Предположительно чиновники заработали более 2 миллионов долларов на предоставлении небольших подрядов на общую сумму в 13 миллионов долларов, которые не нуждались в проведении публичных торгов.
Схемы откатов включали в себя строительство, техническое обслуживание и контракты без тендера в домах общественного жилья.
В домах NYCHA живут более 300 000 человек.
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