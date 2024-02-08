Конституционный суд Эквадора разрешил эвтаназию

"Суд считает, что затронутый вопрос относится к правам на жизнь с достоинством и свободное развитие личности. Поэтому, проведя исследование, суд пришел к выводу, что наказание за убийство не может быть применено к врачу, который проводит процедуру активной эвтаназии с целью сохранения прав на достойную жизнь", - говорится в постановлении суда.

"Они должны иметь возможность добровольно прекратить свою жизнь, чтобы остановить сильную физическую или эмоциональную боль или страдания. Я хочу покоиться с миром", - сказала пациентка.

Конституционный суд Эквадора отменил уголовную ответственность за эвтаназию после знаменательного дела, возбужденного смертельно больным пациентом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Отмечается, что адвокаты Паолы Ролдан, страдающей боковым амиотрофическим склерозом (БАС), добились для нее в Конституционном суде Эквадора права на добровольный уход из жизни.Постановление предписывает законодателям и органам здравоохранения разработать руководящие принципы для практики эвтаназии.Семь из девяти судей Конституционного суда Эквадора проголосовали за это решение. Таким образом, Конституционный суд удовлетворил представленный иск о признании условной неконституционности статьи Уголовного кодекса, в которой эвтаназия приравнивается к убийству и карается лишением свободы на срок от 10 до 13 лет.Как отметили в издании, иск был подан в 2023 году Паолой Ролдан, пациенткой с прогрессирующим неврологическим заболеванием. Ролдан утверждала, что люди с серьезными и неизлечимыми заболеваниями имеют право умереть с достоинством.