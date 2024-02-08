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Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 22:07
Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ
Фото: wikimedia
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ главу Сухопутных войск, генерала-полковника Александра Сырского, сообщает Zakon.kz.

Президент поблагодарил Валерия Залужного "за два года защиты" и "за каждую победу, которую мы добились вместе".

"Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", — написал президент Украины в своем Telegram-канале.


При этом Зеленский отметил, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужный сейчас – один из самых популярных людей в стране.


Источник: zakon.kz
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