Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ

"Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", — написал президент Украины в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ главу Сухопутных войск, генерала-полковника Александра Сырского, сообщает Zakon.kz.Президент поблагодарил Валерия Залужного "за два года защиты" и "за каждую победу, которую мы добились вместе".При этом Зеленский отметил, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужный сейчас – один из самых популярных людей в стране.