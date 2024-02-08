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В футболе введут правило, которое сильно изменит этот вид спорта

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 22:31
В футболе введут правило, которое сильно изменит этот вид спорта
фото: Goal.com
Международный совет футбола (IFAB) утвердил введение синих карточек в футболе, передает Ulysmedia.kz.

Это будет первая новая карточка с момента появления желтой и красной на ЧМ-1970. Синюю карту будут выдавать за умышленный срыв атаки и несогласие с решением арбитра. Игрок будет вынужден покинуть поле на 10 минут. В случае получения двух синих карточек или одной желтой и одной синей, футболист будет удален с поля красной карточкой.


Выбор синего цвета был обусловлен необходимостью четкого отличия синей карточки от желтой и красной. Планы по введению синих карточек тестировались Футбольной ассоциацией Уэльса, но не получили разрешения в этом сезоне.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказывался против введения синих карточек, утверждая, что это "больше не футбол". Однако IFAB может заставить УЕФА внедрить эту новацию, если судебные разбирательства приведут к ее включению в правила игры.


Синяя карточка может быть использована, например, в ситуации, подобной фолу Джорджио Кьеллини против Букайо Сака в финале Евро-2020, когда итальянец удерживал соперника за футболку, мешая ему начать контратаку.

Планируется провести тестирование синих карточек в регби на уровне элитных дивизионов, а также рассматривается возможность их внедрения в футболе, в частности, в рамках Кубка Англии.


Источник: ulysmedia.kz
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